США готовы ввести санкции против SWIFT за связи с Ираном

Вашингтон, 2 ноября. Министерство финансов США готово ввести санкции против международной платежной системы SWIFT за связи с Ираном. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Министр отметил, что SWIFT попадет под ограничительные меры, если будет предоставлять услуги иранским финансовым структурам, которые находятся под действием санкций Вашингтона.

«SWIFT никак не отличается от других организаций. SWIFT станет объектом введения американских санкций, если он предоставит услуги по передаче финансовых сообщений определенным иранским финансовым институтам, находящимся под санкциями», — сказал Мнучин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном. Кроме того, глава Белого дома пообещал возобновить все санкции против Ирана, а также пригрозил ограничительными мерами всем, кто продолжит сотрудничать с Тегераном. В начале августа Вашингтон ввел первую часть санкций против Ирана, которые затронули автомобилестроительный сектор, операции с золотом. Вторая часть ограничительных мер вступит в силу 5 ноября.