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ЕС обеспокоился массовыми забастовками шахтеров на Украине

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ЕС обеспокоился массовыми забастовками шахтеров на Украине
Киев, 2 ноября. Миссия Европейского союза ознакомится с проблемой невыплаты заработной платы в угольной отрасли на Украине. По словам главы независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, миссия Евросоюза во главе с генсеком Европейской конфедерации профсоюзов Лукой Висентини прибудет на Украину в середине февраля следующего года.

Как отметил Волынец, миссия ЕС ознакомиться с ситуацией на рынке труда страны.

Многочисленные протесты украинских шахтеров побудили ЕС направить миссию на Украину, пояснил он. Сейчас во многих регионах страны горняки требуют погасить задолженность по зарплате. Есть угроза того, что данная проблема может перекочевать из угольной отрасли в другие, добавил Волынец.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области Украины бастуют горняки шахты им. Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь», которые требуют погасить долги по заработной плате и уже две недели не поднимаются на поверхность.

Автор: Тимур Румянцев
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