Черногория направит 10 разведчиков в миссию НАТО в Латвии

Подгорица, 2 ноября. Правительство Черногории заявило о том, что направит десять военнослужащих в миссию НАТО в Латвии. Они будут служить в составе отряда Словении под канадским командованием. Об этом говорится в заявлении кабмина страны.

Согласно заявлению, одно разведывательное отделение армии Черногории из девяти человек будет направлено в военный контингент в Латвии, где будет проходить службу в рамках разведвзвода Вооруженных сил республики Словении под канадским командованием.

Также Черногория предоставит одного штабного офицера. Черногорские военные отправятся в Латвию до конца текущего года.

Отметим, что черногорские военные в 2017 году четыре раза принимали участие в миссиях НАТО в Афганистане. Также два штабных офицера из черногорской армии были направлены в миссию НАТО в Косово.