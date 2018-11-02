Ученые выяснили, как лапша быстрого приготовления калечит детей

Москва, 2 ноября. Около 10 тысяч детей каждый год получают травмы и ожоги во время заваривания супов и лапши быстрого приготовления. Такую статистику привели ученые на конференции Академии педиатрии США.

Проанализировав статистику медслужб США за десять лет, ученые пришли к выводу, что блюда быстрого приготовления оказались одним из основных источников тяжелых ожогов. Как правило, дети обжигаются, роняя на себя емкость с кипятком. При этом пострадавшие получали ожог не только рук, но и лица, груди и других частей тела.

Согласно статистике, шанс получить ожог от лапши быстрого приготовления резко снижается с возрастом. Чаще всего такие ожоги получают дети до семи лет.

Ученые рассчитывают, что собранная статистика поможет производителям продуктов быстрого приготовления задуматься об изменении упаковки. Сделать упаковку более безопасной могла бы другая форма тарелки, которую сложнее опрокинуть.