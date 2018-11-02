США не опасаются нехватки нефти из-за ухода с рынка Ирана

Вашингтон, 2 ноября. Власти США не ожидают возникновения дефицита нефти из-за вынужденного ухода с рынка Ирана. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации президента США.

«Соединенные Штаты уверены, что энергетические рынки останутся обеспечены нефтью, несмотря на сокращение поставок от Ирана», — говорится в заявлении.

Белый дом напомнил, что за год добыча нефти в США выросла на 2,1 млн баррелей в день, а экспорт — на 700 тыс. баррелей. В 2019 году США намерены увеличить добычу на один миллион баррелей или больше.

Кроме того, администрация президента США напомнила, что Вашингтон сотрудничает со всеми крупнейшими поставщиками нефти. Соединенные Штаты надеются, что в 2018-2019 году предложение будет полностью удовлетворять спрос.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Новые санкции против Ирана вступят в силу 5 ноября. В частности, ограничительные меры запрещают иностранным государствам покупать нефть у Ирана.