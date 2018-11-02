Луганск встретил участников международного фестиваля «Цирковое будущее»

Луганск, 2 ноября. В пятницу в Луганском государственном цирке состоялось торжественное открытие 16-го Международного фестиваля «Цирковое будущее», в котором приняли участие более 40 молодых артистов цирка из ЛНР, ДНР, России, Республики Крым, Бурятии, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Украины, Великобритании, Италии, Латвии, Швейцарии, США, Объединенных Арабских Эмиратов и Колумбии. Оценивать мастерство конкурсантов приехало международное жюри.

По словам директора ГУК ЛНР «Луганский государственный цирк», проведение данного мероприятия для Луганска стало уже любимым, традиционным, так как фестиваль проходит уже 16-й раз.

«Я надеюсь, что фестиваль пройдет на очень высоком уровне, — сказал Касьян. — Всего в фестивале принимают участие более 80 человек из 13 стран мира».

И.о. заместителя председателя Совета министров ЛНР Наталья Тихонская отметила, что цирковое искусство — самое доброе и гуманное, и оно несет много положительных эмоций и восторга.