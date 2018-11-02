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Луганск встретил участников международного фестиваля «Цирковое будущее»

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Луганск встретил участников международного фестиваля «Цирковое будущее»

Луганск, 2 ноября. В пятницу в Луганском государственном цирке состоялось торжественное открытие 16-го Международного фестиваля «Цирковое будущее», в котором приняли участие более 40 молодых артистов цирка из ЛНР, ДНР, России, Республики Крым, Бурятии, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Украины, Великобритании, Италии, Латвии, Швейцарии, США, Объединенных Арабских Эмиратов и Колумбии. Оценивать мастерство конкурсантов приехало международное жюри.

Луганск встретил участников международного фестиваля «Цирковое будущее»

По словам директора ГУК ЛНР «Луганский государственный цирк», проведение данного мероприятия для Луганска стало уже любимым, традиционным, так как фестиваль проходит уже 16-й раз.

«Я надеюсь, что фестиваль пройдет на очень высоком уровне, — сказал Касьян. — Всего в фестивале принимают участие более 80 человек из 13 стран мира».

Луганск встретил участников международного фестиваля «Цирковое будущее»

И.о. заместителя председателя Совета министров ЛНР Наталья Тихонская отметила, что цирковое искусство — самое доброе и гуманное, и оно несет много положительных эмоций и восторга.

«Сегодня под гостеприимным куполом нашего цирка собрались детские и молодежные цирковые коллективы. И правильно уже сказал ведущий, что сегодня, завтра мы откроем новые звездочки, которые в скором будущем засияют, заискрятся и будут светить на небосклоне цирка», — сказала Тихонская.

Луганск встретил участников международного фестиваля «Цирковое будущее»

Луганск встретил участников международного фестиваля «Цирковое будущее»

Луганск встретил участников международного фестиваля «Цирковое будущее»

Луганск встретил участников международного фестиваля «Цирковое будущее»

Автор: Павел Иванов
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