Глава КНР назвал отношения с Пакистаном приоритетом внешней политики

Пекин, 2 ноября. Отношения с Пакистаном всегда рассматривались в Китае как приоритетное направление внешней политики, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

«Китай всегда рассматривал Пакистан в качестве приоритетного направления в своей внешней политике, поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Пакистана», — заявил председатель КНР.

Цзиньпин сообщил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество и партнерство, а также усилить взаимодействие с Пакистаном по линии ШОС, ООН и на других международных платформах.

Премьер Пакистана отметил, что дружба с Китаем укоренилась в умах пакистанцев, Пекин является постоянным стратегическим партнером для страны. Он добавил, что для Пакистана важно расширять сотрудничество в КНР и продвигать создание китайско-пакистанского экономического коридора.

Имран Хан также посетит в Китае ЭКСПО импорта в Шанхае.