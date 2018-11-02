Москалькова попросит разрешить Ярошенко отбывать наказание в России

Москва, 2 ноября. В 2019 году российская сторона будет просить американские власти дать разрешение на перевод осужденного в США летчика Виктора Ярошенко на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Я в следующем году буду просить генерального прокурора США, тюремное ведомство о его (Ярошенко) освобождении досрочно для отбытия наказания в России», — отметила она на полях форума Общественной палаты «Сообщество», который проходит в Москве.

Москалькова напомнила, что в 2019 году Ярошенко сможет ходатайствовать о досрочном освобождении в Соединенных Штатах и переводе его для отбывания наказания в Российской Федерации.

Российский пилот Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. Россиянина обвиняют в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. Он был приговорен к 20-летнему заключению в США.