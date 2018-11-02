«Идет война за умы»: в Госдуме прокомментировали законопроект о «кибердружинах»

В Госдуме обсуждают идею создания закона о кибердружинах. Предполагается, что добровольческие организации будут следить за информационной безопасностью в сети Интернет.

Инициаторы рассмотрения законопроекта из думской фракции «Единая Россия» предлагают определить правовой статус для тех людей, которые хотят выявлять противоправную информацию в киберпространстве. В настоящий момент инициатива прошла обсуждение внутри фракции.

«Мы преодолели экспертный совет, координационный совет сегодня. Но перед внесением законопроекта у нас еще будет большой формат обсуждений, учитывая тонкость этого вопроса, — сообщил один из авторов инициативы, депутат Госдумы Адальби Шхагошев корреспонденту Федерального агентства новостей. Дальше мы подключим Общественную палату, регионы. Нам не пиар нужен, нам нужно, чтобы вот как народные дружины были, так и киберпространство действовало бы в рамках закона».

О том, какое будущее может ждать законодательную инициативу, «кибердружинников» и тех, чей интернет-покой они будут охранять, корреспондент Федерального агентства новостей попросил рассказать заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

«Эта инициатива очень актуальна, потому что идет война за умы наших граждан, прежде всего, подрастающего поколения — заявил в разговоре с корреспондентом ФАН заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. — Эта война, в первую очередь, информационная. И если наши граждане, которые компетентны в этой сфере, — они с компьютером «на ты», они знают, что такое цифровизация, что такое Интернет, достаточно свободно ориентируются в информационном пространстве, — если они со своей стороны будут оказывать содействие органам правопорядка, когда в их поле зрения попадает информация экстремистской или террористической направленности — это будет большое подспорье».

По мнению депутата, такую инициативу целесообразно поддержать. Главное, чтобы она имела четкую правовую основу. Анатолий Выборный считает, что в роли таких дружинников могут выступать как физические, так и юридические лица.

«Такие кибердружинники должны четко взаимодействовать с органами правопорядка. У нас же есть народные дружинники, и от них только польза!» — пояснил депутат.

Анатолий Выборный подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет о подмене органов правопорядка, а лишь о помощи уполномоченным на борьбу с терроризмом и экстремизмом структурам.