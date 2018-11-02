«Он любил охоту и итальянскую кухню»: в США скончался «Супер Марио»

Москва, 2 ноября. В США скончался застройщик Марио Сегале, именем которого был назван популярный персонаж серии игр Super Mario.

Предприниматель умер в возрасте 84 лет в кругу семьи. Как сообщает издание Seattle Times, он любил охоту, рыбалку и итальянскую кухню.

Отметим, что японская компания Nintendo в семидесятых годах прошлого века арендовала у Сегале склад. Позже разработчики решили дать своему новому персонажу имя Сегале — так появился культовый герой, популярность которого не снижается вот уже 37 лет.

Напомним, что игры про Марио являются одним из самых крупных, старых и продаваемых франчайзов в истории игровой индустрии. Впервые данный персонаж появился на игровых автоматах Donkey Kong в 1981. Тогда он звался Jumpman и считался плотником. В 1983 году вышла Mario Bros., в которой Марио обрел свое узнаваемое во всем мире имя и впервые предстал в своем традиционном образе водопроводчика.