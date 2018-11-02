США разрешили восьми странам покупать иранскую нефть

Вашингтон, 2 ноября. Власти США в виде исключения разрешили восьми странам покупать нефть у Ирана. Об этом в пятницу заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы планируем сделать временные исключения для восьми стран, но только на том основании, что они демонстрируют существенное сокращение импорта сырой нефти из Ирана и сотрудничество по многим другим областям», — отметил он.

По словам Помпео, данные страны предприняли ряд шагов, чтобы перекрыть иранский экспорт нефти, поэтому заслужили благосклонность США. Госсекретарь подчеркнул, что две страны полностью прекратят импорт иранской нефти, а шесть других будут импортировать углеводороды в ограниченном объеме.

Напомним, что санкции США против Ирана вступят в силу 5 ноября. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям, несмотря на неожиданную смену курса США.