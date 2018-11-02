Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Тимошенко готова объединиться с Вакарчуком и мэром Львова на предстоящих выборах

45
0 Оставить комментарий

Тимошенко готова объединиться с Вакарчуком и мэром Львова на предстоящих выборах

Львов, 2 ноября. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что готова объединить усилия с другими украинскими политическими силами на предстоящих выборах.

Тимошенко заявила, что готова сотрудничать на предстоящих выборах с партией «Самопомощь» и ее лидером мэром Львова Андреем Садовым. Кроме того, «Батькивщина» готова объединить усилия с экс-главой Минобороны Украины Анатолием Гриценко и его партией «Гражданская позиция», а также с лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком.

Выборы президента Украины состоятся весной 2019 года. Выборы в Верховную раду пройдут осенью 2019 года. К настоящему моменту действующий президент Украины Петр Порошенко не заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. При этом на протяжении нескольких последних месяцев Тимошенко остается лидером президентского рейтинга.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.