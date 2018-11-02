Сирия у «заповедника терроризма»: США поощряют гуманитарный кризис в Ат-Танфе для вербовки боевиков

Гуманитарная акция в лагере для беженцев «Ар-Рукбан», которая была запланирована представителями официального Дамаска и ООН, пока так и не состоялась. Соединенные Штаты обвинили в этом Россию, которая якобы отказывается поддержать доставку гумпомощи. О реальных причинах срыва данного мероприятия читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, отвечая на беспочвенные обвинения представителя командования ВС США Билла Урбана, напомнил, что «Ар-Рукбан» находится в 55-километровой зоне американской оккупации на юге провинции Хомс, где гуманитарный конвой может быть в любой момент атакован подконтрольными Пентагону джихадистами.

Ранее Вашингтон не раз угрожал обстрелами в случае приближения любых объектов к границам захваченного им района вокруг базы «Ат-Танф». Между тем там складывается сложнейшая обстановка: эпидемии, высокий уровень смертности, прежде всего среди детей, острый дефицит продуктов питания, лекарств и питьевой воды.

По информации Минобороны РФ, данная ситуация тяжелейшей гуманитарной катастрофы намеренно поддерживается Соединенными Штатами, поскольку это существенно облегчает процесс вербовки беженцев в бандформирования союзных американцам исламистских группировок. Фактически США делают здесь боевиков из любых местных обитателей, после чего проводят их руками диверсии против Сирийской арабской армии (САА).

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заметил в интервью корреспонденту ФАН, что эффективность вербовки в вооруженные бандгруппы напрямую зависит от условий жизни граждан. При чудовищной нехватке даже самой простой еды жители зачастую вынуждены соглашаться на такую «работу».

«Ситуация в «Ар-Рукбане» чудовищная. Американцы даже не пускают туда никого из журналистов, поэтому никто не может широко осветить происходящее там. То, что там разворачивается, мы знаем по рассказам нескольких людей, которым все же удалось вырваться из этого кошмарного лагеря, а также по разведданным российских военных. Обстановка там критическая, и потому США всячески препятствуют проезду гумконвоев, дабы никто не увидел, что происходит внутри 55-километровой зоны на самом деле», — пояснил наш собеседник.

По вине Соединенных Штатов в изоляции оказались тысячи людей, и данные территории стали для американцев богатым источником для пополнения живой силы подконтрольных бандформирований, которые периодически ведут атаки позиций САА, в том числе в направлении Пальмиры.

«Фактически это лагерь для рекрутирования боевиков, следовательно чем хуже там обстоят дела с условиями жизни и тем более работы, тем эффективнее можно пополнять ряды новыми бойцами. Кроме того, в этих районах действуют и остатки крайне радикальных организаций, в том числе «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). При этом, как сообщали в МО РФ, было неоднократно установлено, что передвигающиеся внутри зоны влияния США отряды террористов делают это свободно и не оказываются под огнем американцев. Пентагон не предпринимает никаких шагов по их ликвидации на этом направлении», — напомнил эксперт.

Таким образом, также добавил он, район Ат-Танфа стал самым настоящим оазисом для джихадистов, которые могут отдохнуть под защитой сил западной коалиции, и истинным адом для гражданских лиц.

«Эта некая зона, которую Соединенные Штаты создали как заповедник для террористов, а также лагерь для рекрутирования в ряды боевиков. Они готовят их для продолжения борьбы против правительственных войск САР и законного правительства арабской республики. Все это, безусловно, серьезно усугубляет ситуацию в стране. Эта преступная деятельность, которая грозит обернуться новым наступлением исламистов, и страшные условия жизни местного населения, конечно, требуют международного внимания и какого-то незамедлительного разрешения и стабилизации», — закончил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.