Сирия: в МИД РФ заявили о связях «Белых касок» с «Джебхат ан-Нусрой»

Москва, 2 ноября. Министерство иностранных дел России располагает свидетельствами о том, что неправительственная организация «Белые каски» является ответвлением террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (организация запрещена в РФ).

«Есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что «Белые каски» фактически являются ответвлением внесенной в санкционный список СБ ООН террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — говорится в заявлении МИД РФ.

В министерстве отметили, что организация работала исключительно на территориях САР, не контролируемых правительственными войсками, и не избегала контактов с террористами и экстремистами.

В МИД РФ призвали Запад увидеть истинное лицо «Белых касок» и перестать прикрывать провокаторов и экстремистов.

«Уверены, что истинное лицо «Белых касок» рано или поздно увидят все», — заявили в МИД РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что члены организации «Белые каски» готовят провокации в Сирии с применением химического оружия. Провокаторы предлагают местным жителям участвовать в постановочных съемках в обмен на продукты питания.

Напомним, «Белые каски» получили известность благодаря видеоматериалам, на которых активисты спасают пострадавших. Однако в то же время в Сети появились ролики, свидетельствующие о постановочных съемках. На записях видно, как снимаются постановочные кадры с «геройствами» участников НПО.

1 Организация запрещена на территории РФ.