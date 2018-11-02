Донбасс сегодня: Киев готовится расстрелять ДНР и ЛНР из артиллерии, солдат ВСУ не справился с гранатой

Донбасс, 2 ноября. Киев гонит гаубицы на ДНР и ЛНР. ВСУ несут небоевые потери. Украинские СМИ продолжают кампанию по дискредитации выборов в республиках. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Впервые за длительное время защитники Луганской народной республики и жители прифронтовых населенных пунктов ЛНР провели сутки спокойно — обстрелов со стороны вооруженных сил Украины не зафиксировано.

Существенно тише стало и в Донецкой народной республике. Наибольшая огневая активность зафиксирована на донецком направлении, где ВСУ применяли 120-мм минометы. На горловском и мариупольском обстрелы велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Всего зафиксировано 23 нарушения перемирия, большинство из них — с применением стрелкового оружия.

ВСУ готовятся расстрелять Донбасс из артиллерии

При этом по всей линии соприкосновения разведка республик фиксирует стягивание на Донбасс тяжелой артиллерии и других средств поражения, запрещенных минскими соглашениями. В зоне ответственности военных ДНР в поселках Талаковка, Приморское и Лебединское (юг Донецкой области. — Прим. ФАН) зафиксировано более десятка гаубиц калибром 152 и 122 мм.

На луганском направлении на основной железнодорожный узел в Рубежное прибывают эшелоны с вооружением и боеприпасами. Последний несколько дней назад доставил для ВСУ 18 самоходных 152-мм гаубиц, 12 военных «Уралов» и пять машин БРДМ-2

Солдат ВСУ взорвался при подготовке ударного беспилотника

Практика использования ударных беспилотников, переоборудованных из простых коммерческих аппаратов кустарным способом, все плотнее входит в обиход украинских «защитников». Но не всегда боевые «птички» взлетают.

В 92-й механизированной бригаде 31 октября в районе Авдеевской промзоны подорвался солдат бригады Сафонов при переделке боеприпаса, предположительно — гранаты к подствольному гранатомету, для установки на беспилотник типа квадрокоптер «Фантом». Солдат остался жив, но получил многочисленные ранения и ожоги.

«Житель Донецка» вещает

В украинских средствах массовой информации продолжается информационная кампания по дискредитации выборов в ДНР и ЛНР. «Даже сторонники «ДНР» отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле», — житель Донецка», пишут украинские СМИ и тиражируют данный материал практически по всем сетевым изданиям.

В роли местного жителя — уже известный нам своими фейковыми историями из столицы ДНР — блогер Фашик Донецкий, скрывающийся под псевдонимом. Вся публикация Фашика построена на бездоказательных утверждениях, которые тиражируют украинские СМИ последние несколько недель. Здесь и «принудительный загон бюджетников на выборы» и «отсутствие социального развития» и многие тезисы «темников» украинского Мининформа.

Ни одного аргумента в пользу своих утверждений «местный житель» не приводит. При этом блогер, выдающий себя за местного жителя, забыл упомянуть о недавнем существенном повышении зарплат работникам бюджетной сферы, повышении стипендий студентам и в конце концов — беспрецедентном шаге правительства республики — снижении цен на бензин и дизель почти на 9%, чем никак не может похвастаться Украина.

Кроме того, официальные данные украинской госпогранслужбы также говорят сами за себя: на «оккупированные территории» людей из Украины приезжает больше, чем выезжают на Украину, что говорит о существенном улучшении условий жизни. Людям есть, с чем сравнивать, и никто не говорит о том, что все радужно и стабильно, но то, что улучшения в социально-экономической жизни республики определенно присутствуют — неоспоримый факт.