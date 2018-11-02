«Бессмертный полк» – народная летопись. В Москве проходит международная конференция. ФАН-ТВ

В Москве проходит международная конференция «Бессмертный полк: судьба человека, память семьи, история страны». Главный смысл общественного движения – сохранение семейной и народной памяти о поколении, прошедшем Великую Отечественную войну.

В Москве проходит двухдневная практическая международная конференция «Бессмертный полк: судьба человека, память семьи, история страны». На сегодняшний день в общественном движении «Бессмертный полк» участвуют уже более 60 стран, главный смысл ежегодной акции – сохранение семейной памяти о поколении, прошедшем Великую Отечественную войну.

«История действительно выросла, у нас на сайте уже более 60 стран, которые проводят «Бессмертный полк», и вот только что писали коллеги из Соединенных Штатов, из Сан-Франциско. Они не смогли добраться, но очень хотели, чтобы я передал вам их поздравления», – говорит Сергей Лапенков, сопредседатель МИПОД «Бессмертный полк», Москва.

«В настоящий момент для нас «Бессмертный полк» – это именно народная летопись. Эта летопись, эта база данных субъективных историй, и мы всегда людей призываем писать нам о том, что вы знаете о своем деде, прадеде. Пишите свои воспоминания, размещайте информацию по крупицам, пусть это будет личное», – говорит Сергей Колотовкин, сопредседатель МИПОД «Бессмертный полк», Томск.

Организаторы и участники гражданской инициативы обсудят перспективы развития. За семь лет существования общественного движения «Бессмертный полк» собралась огромная народная летопись. Ее появление и пополнение стало смыслообразующей частью движения: это последние письма не вернувшихся с фронта, истории прошедших войну прадедов, дедов, отцов, голодных детей и кормивших их прабабушек и бабушек. Официальный сайт международного движения посещают более 2 миллионов пользователей в год, более чем из 150 стран мира.