Путин рассказал, сколько Россия выделила НКО за шесть лет

Москва, 2 октября. Российские власти за шесть лет выделили не менее 30 млрд рублей в виде грантов для некоммерческих организаций. Такие данные в пятницу озвучил президент России Владимир Путин, выступая на форуме активных граждан «Сообщество».

По его словам, только в этом году государство предоставило некоммерческим организациям гранты на 8 млрд рублей. Столько же будет выделено в следующем году.

«Хочу заверить вас, что и мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия​​​», — отметил глава государства.

Путин также остался высокого мнения об участниках НКО, с которыми успел лично познакомиться. Он назвал их «искренними, внутренне красивыми и увлеченными своим делом людьми».

Ранее президент заявлял, что в России должны быть тысячи социально ориентированных НКО, которые готовы были бы брать на себя ответственность и выступать надежным партнером государства.