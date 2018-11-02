В Иране новые санкции США назвали началом «психологической войны»

Тегеран, 2 ноября. Новые санкции США против Ирана развязывают продолжительную «психологическую войну», об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми. При этом представитель МИД ИРИ отметил, что Тегеран не испытывает каких-либо беспокойств по поводу новых ограничений.

«У нас нет оснований для беспокойства. США не смогут осуществить ни одну из этих мер против великого и мужественного иранского народа», — приводит слова Гасеми официальная иранская служба радио и телевидения.

Гасеми отметил, что Вашингтон тратит огромные суммы и прибегает к различным мерам для давления на банки и компании, сотрудничающие с Тегераном. Представитель МИД ИРИ заявил, что меры США оказались бездейственными, теперь же у США не осталось способов давления.

В Тегеране считают, что Вашингтон пытается скрыть провалы в собственной экономической политике, оказывая давление на Иран. Тем не менее, у республики достаточно возможностей и знаний для успешного управления своей экономикой.

Напомним, в мае 2018 года Трамп заявил о выходе из соглашение с Ираном и пообещал вернуть ряд санкций, а также ввести новые. Очередной этап введения санкций намечен на 4 ноября.