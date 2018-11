Защита американских активов: как США развивают новые способы ведения войны

Армия США разрабатывает ряд новых технологий анализа разведывательных данных, которые позволят интегрировать и организовать сразу несколько источников входных данных. Среди них — видео с беспилотников, спутниковые снимки, информацию о передвижении противника, данные о местности и важнейшие элементы планирования боевых действий.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи The Army Is Slowly Building a New Way to Wage War (Армия США постепенно развивает новые способы ведения войны), опубликованной порталом The National Interest.

Часть этой инициативы направлена на повышение эффективности использования передовых технологий компьютерной обработки и анализа данных, а также технологий, предназначенных для синтеза информации из различных модулей, которые при иных обстоятельствах были бы несовместимы. Как пояснили разработчики, для достижения этой цели требуется обширное исследование передовых коммерческих технологий, которые можно будет быстро адаптировать к военным системам.

Одна из таких систем FoxTen от Raytheon, она использует коммерчески разработанное программное обеспечение для сбора и организации данных из таких источников, как агентурная разведка (HUMINT) и радиотехническая разведка (SIGINT), данные по кибербезопасности, данные о местности и боевом пространстве и другая быстро меняющаяся боевая информация.

«Сухопутные войска используют это в качестве технологии разведки, чтобы собирать данные, касающиеся их зоны ответственности. Они также используют эту технологию для оценки структуры вражеских сил: карт, путей отступления и планов фронтовых сражений», — заявил вице-президент систем боевого обеспечения Raytheon Тодд Проберт.

FoxTen, как объяснил Проберт, можно описать как новое поколение удобных, адаптируемых коммерческих технологий, способных функционировать в качестве модернизированной версии автоматизированной системы сбора, обработки и распределения разведывательной информации ВС США (DCGS). Такая разведывательная база была впервые разработана еще 20 лет назад для сбора данных из 500 различных источников. Тем не менее, DCGS имеет определенные пробелы и неоднократно становилась предметом критики со стороны вооруженных сил, аналитиков и разработчиков отрасли.

Темпы технических изменений и постоянное появление новых областей ведения войны, таких как кибер- и радиоэлектронная война, заставляют вооруженные силы искать новые системы баз разведданных. Поэтому сухопутные войска объединяют кибер- и РЭБ подразделения, удваивают число специалистов по электромагнитной войне.

«Мы набираем персонал в электромагнитной сфере, удваиваем силы, удваиваем количество тренировок и повышаем наши тактические возможности», — заявила на ежегодном симпозиуме Ассоциации СВ США глава кибер-командования, бригадный генерал Дженнифер Бакнер.

Журналистам Warrior удалось поговорить с менеджером программы по радиоэлектронной войне СВ США полковником Кевином Финчем. Он рассказал, что обработка разведывательных данных из нескольких источников одновременно — это очень важный и долгожданный способ противостояния современным угрозам.

«Объединение кибер, РЭБ и SIGINT даст преимущества нового уровня. Это позволит силам, вооруженным системами РЭБ, давать более узкий, гораздо более целенаправленный сигнал. Идея состоит в том, чтобы максимально эффективно применять технологии, которые мы используем сегодня, и дать старым платформам возможности кибер- и радиотехнической разведки», — заявил Финч.

Torres Advanced Enterprise Solutions — еще одна частная фирма, специализирующаяся на кибербезопасности и разведывательной подготовке военнослужащих США. Генеральный директор компании Джерри Торрес заявил, что существует острая потребность в таких интегрированных системах.