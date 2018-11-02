ОБСЕ призвала обсудить контроль над вооружениями в Европе

Москва, 2 ноября. Международное сообщество должно начать обсуждать вопрос контроля вооружений в Европе. С таким призывом в пятницу выступил генсек ОБСЕ Томас Гремингер, выступая на «Валдае».

«Я считаю, что дискуссия о контроле над вооружениями в Европе является весьма актуальной сегодня​​​. Система, которую мы создали за два с половиной десятилетия, медленно разваливается, и это создает риски для безопасности», — отметил он.

По словам Гремингера, некоторые страны сегодня заявляют, что не могут возобновить переговоры по Договору об обычных вооруженных силах в Европе из-за дефицита доверия. В то же время контроль над вооружениями является главным фактором стабильности и безопасности.

Напомним, что НАТО взяла курс на милитаризацию Европы после госпереворота на Украине в 2014 году. С тех пор Североатлантический альянс существенно укрепил свои силы в Европе, а также продвинул свои базы ближе к российским границам.

Свои действия военный блок объяснил необходимостью ответа «российской угрозе». В Москве же полагают, что единственный мотивом НАТО является увеличение военных бюджетов входящих в организацию стран.