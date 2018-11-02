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Меркель пообещала ускорить строительство терминала для СПГ в Германии

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Меркель пообещала ускорить строительство терминала для СПГ в Германии

Варшава, 2 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин ускорит строительство терминала для приема танкеров со сжиженным природным газом (СПГ). Об этом канцлер заявила в ходе пресс-конференции по итогам германо-польских межправительственных консультаций в Варшаве.

Меркель отметила, что в ходе консультаций обсуждались вопросы энергобезопасности​​​. Канцлер заверила польских коллег, что Берлин считает важным вопрос о диверсификации энергопоставок, поэтому работа по строительству терминала для приема СПГ на севере Германии будет ускорена.

«Германия ускорит работу над планами по строительству терминала для сжиженного газа в Германии, чтобы иметь доступ к другим источникам энергии», — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ также добавила, что Германия и Польша надеются на сохранение транзита российского газа через территорию Украины, так как доходы от транзита газа играют большую роль для украинской экономики.

Автор: Артем Никулин
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