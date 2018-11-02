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Генсек ОБСЕ счел слишком коротким срок подготовки к выборам в парламент Армении

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Генсек ОБСЕ счел слишком коротким срок подготовки к выборам в парламент Армении

Ереван, 2 ноября. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер считает, что власти Армении оставили слишком мало времени на подготовку к проведению парламентских выборов, которые назначены на 9 декабря.

«Я на самом деле лично думаю, что это очень короткое время, но я не удивлен, потому что было понятно, что временное правительство Армении захочет консолидации, захочет публичной поддержки, поддержки своей легитимности»,  — заявил Гремингер на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Накануне президент Армении Армен Саркисян подписал указ о досрочном роспуске парламента и назначил выборы в законодательный орган на 9 декабря. Согласно конституции, повторные выборы в парламент  Армении можно проводить не раньше чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней роспуска парламента.

Напомним, Премьер Никол Пашинян подал в отставку. В ходе двух заседаний парламент не смог выбрать нового главу и был автоматически распущен в соответствии с конституцией.

В парламенте 50 мандатов принадлежали Республиканской партии Армении, 31 — «Царукян и только девять – блоку «Елк» (Исход), возглавляемому премьером Пашиняном,

 

Автор: Софья Куликова
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