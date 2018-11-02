Горняки на востоке Украины две недели не выходят из шахты, требуя зарплаты

Киев, 2 ноября. В Луганской области Украины бастуют горняки шахты им. Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь». По словам председателя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, шахтеры требуют погасить долги по заработной плате и уже 14 дней не поднимаются на поверхность.

Две недели под землей сказываются на физическом и умственном состоянии рабочих. Так, после семи суток один из них сошел с ума и сейчас госпитализирован, отметил Волынец.

«Атмосфера там очень тяжелая, находиться там очень сложно», — добавил он.

Говоря о невыплаченных зарплатах, Волынец отметил, что украинское государство задолжало шахтерам по всей стране 1 млрд 185 млн гривен.

Напомним, 2 октября сообщалось, что горняки шахт «Котляревского» и «Кураховская» предприятия «Селидовуголь» в Донецкой области устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате.