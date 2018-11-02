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Нападение мигрантов на судебных приставов в Москве попало на видео

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Нападение мигрантов на судебных приставов в Москве попало на видео

Москва, 2 ноября. Массовая драка между мигрантами и сотрудниками Федеральной службы судебных приставов произошла около ВДНХ.

ЧП случилось 1 ноября возле ресторана быстрого питания KFC. В драке участвовали 10 мигрантов и пять судебных приставов, которые работали в Останкинском районе Москвы.

В результате один человек получил перелом носа. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту нападения на сотрудников ФССП.

Телеканал «360» опубликовал кадры нападения.

Автор: Денис Коробейников
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