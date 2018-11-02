Перри едет продвигать американский экспорт в Восточную Европу

Вашингтон, 2 ноября. Глава министерства энергетики США Рик Перри готовится к поездке в Восточную Европу. На следующей неделе он посетит Польшу, Венгрию и Чехию, кроме того, Перри намеревается заехать и на Украину.

«[Визит организован] с целью нарастить усилия по укреплению американских партнерских отношений в энергетическом секторе в регионе», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы министерства энергетики США.

Ожидается, что Перри сделает важные заявления о поставках сжиженного природного газа в Польшу и экспорте в Европу американского угля. Особенно министра из США ждут на Украине, проблемы в энергетическом комплексе которой известны всем.

Украинские СМИ в преддверии визита Перри гадают, как министр будет реагировать на жалобы Киева на «Северный поток — 2», ведь Германия ранее выдала итоговое разрешение на строительство газопровода.

Пока известно только, что Перри намерен посетить украинскую электростанцию, которая летом получила партию американского энергетического угля.