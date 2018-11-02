Путин: РФ гордится отечественной шахматной школой и именитыми спортсменами

Москва, 2 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится историей и традициями отечественной шахматной школы, а также выдающимися шахматистами. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства участникам чемпионата мира по шахматам среди женщин по нокаут- системе 2018 года в Ханты-Мансийске. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Мы гордимся историей и замечательными традициями отечественной шахматной школы, именами наших знаменитых победителей и чемпионов», — заявил лидер России.

Глава государства выразил искреннюю радость тем, что мероприятие такого уровня уже второй раз проводится в России. Участие в соревновании примут спортсменки, продемонстрировавшие незаурядные способности в ходе оборочных этапов.

Путин пожелал всем участникам успехов и выразил уверенность, что соревнование станет ярким и запоминающимся событием для ценителей интеллектуального спорта.

Напомним, соревнование проходит со 2 по 23 ноября в Ханты-Мансийске. Участие в состязании примут 64 спортсменки из 28 стран.