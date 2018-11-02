Он плохо учился в школе: «несуществующая» УПЦ МП ответила Константинополю

Киев, 2 ноября. Официальная Украинская православная церковь Московского патриархата ответила Константинополю, который ранее заявил, что с канонической точки зрения УПЦ МП «больше не существует».

По словам председателя синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архиепископа Климента, представитель Константинопольского патриархата, очевидно, плохо учился в богословской школе.

«Из сказанного владыкой Иовом (представитель Константинополя — Прим. ФАН) становятся очевидными два вывода: первое — этот архиепископ не представляет себе реалии украинской церковной жизни, а второе — он плохо учился в богословской школе», — отметил Климент.

Священнослужитель подчеркнул, что Константинопольский патриархат не имеет никакого отношения к Украинской православной церкви. Как нет никакой прямой субординации между УПЦ и Константинополем, передает RT.

Напомним, что ранее патриарху Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.