Варшава, 2 ноября. Ситуация на Украине остается достаточно острой, несмотря на успехи в демократизации страны и борьбе с коррупцией. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

По ее словам, появились и «ограничения в Азовском море», что никак не способствует снижению напряженности в стране.

«К сожалению, есть нежелательные моменты в реализации Минских договоренностей», — сказала Ангела Меркель.

Канцлер Германии отметила, что Варшава и Берлин «работают в одном направлении» касательно ситуации на Украине.

Моравецкий, в свою очередь, подчеркнул, что у Германии и Польши схожий взгляд на события, происходящие на Украине. По его словам, «важно сохранять стабильность» в стране.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась после инцидента с российским сейнером «Норд». Украинские пограничники незаконно задержали крымское судно. Капитану корабля грозит тюремный срок за «незаконное пересечение» украинской границы. В ответ на это Россия усилила досмотр кораблей в своей акватории Азова, что вызвало недовольство Киева. Накануне семь моряков «Норда» вернулись на родину. Их возвращение стало возможным лишь благодаря обмену между РФ и Украиной в формате «семь на семь».

Киев начал вооруженную операцию против республик Донбасса в 2014 году. После госпереворота на Украине регион не согласился с новым руководством страны. В ответ на это украинские власти начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против жителей Донбасса. По оценкам ООН, жертвами стали около 10 тысяч человек. Для урегулирования ситуации мирным путем были заключены договоренности, получившие название минских соглашений. Страны «нормандской четверки» неоднократно подчеркивали, что их выполнение — единственный путь установления мира в Донбассе. Однако Киев нарушает условия договоренностей, ВСУ продолжают обстрелы.