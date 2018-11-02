Минтранс рассмотрит возможность открытия авиасообщения между Крымом и Сирией



Симферополь, 2 ноября. Крым просит Минтранс оказать поддержку в организации авиасообщения между Симферополем и сирийской столицей — Дамаском. Соответствующее письмо глава Крыма Сергей Аксенов направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху

«Прошу Вас оказать поддержку в организации авиасообщения между Дамаском и Симферополем», — указано в нем.

В документе также упоминается о меморандуме об экономическом сотрудничестве, который был подписан между Крымом и Сирией по результатам состоявшихся ранее рабочих встреч. Тогда вопрос организации прямого авиасообщения между Дамаском и Симферополем был рассмотрен в ходе официальных переговоров в качестве одного из направлений сотрудничества между странами, передает ТАСС.

Напомним, 15 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что между республикой и Сирией может появиться воздушное сообщение. Весной этого года он заявлял, что Крым намерен активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с Сирией.