Эксперт рассказал, как изменится курс доллара в декабре

Москва, 2 ноября. Американская валюта может продолжить падать в цене. Об этом заявил аналитик социальной сети для инвесторов eToro Михаил Мащенко.

По его словам, ситуация на мировом финансовом рынке свидетельствует о том, что потенциал роста валюты исчерпан. Он подчеркнул, что в пятницу мировой финансовый рынок специализируется на покупке рисковых активов, которые подавляют спрос на доллар.

«Если в ближайшие недели по мировым рынкам не ударит новый стресс и волна затяжного бегства от рисков, вполне возможно, что «американец» продолжит сползать вниз», — рассказал Мащенко в беседе со «Свободной прессой».

Он подчеркнул, что многое будет зависеть от заседания ФРС, на котором регулятор может повысить ключевую ставку в четвертый раз.

Отметим, по словам экспертов фонда Silicon Valley Bank, курс доллара продолжит снижаться к концу 2018 года. На это будет влиять слабость фондового рынка США, а также геополитические проблемы.

Курс рубля стабилизировался на уровне 65-70 рублей за доллар. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российская национальная валюта стабилизируется на уровне в 63-64 рубля за доллар.