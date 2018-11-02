Киевские «патриоты» ломают судьбы: в Госдуме поддержали освобождение украинских моряков из СИЗО

Из СИЗО Симферополя отпустили под подписку о невыезде моряков с украинского судна «ЯМК-0041», которые занимались браконьерством в экономической зоне РФ. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил надежду, что изменение меры пресечения для украинских рыбаков приблизит возвращение домой капитана крымского судна «Норд» Владимира Горбенко, который задержан украинскими властями.

«Есть сдержанный оптимизм по поводу того, что обмен состоится, и тогда и наши, и украинские моряки вернутся домой, — отметил депутат в разговоре с корреспондентом ФАН. — Россия, со своей стороны, готова пойти навстречу в этом вопросе и сделать все необходимые шаги, о чем неоднократно заявляли наш МИД и уполномоченный по правам человека».

2 ноября в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой ФАН сообщили, что капитан украинского судна «ЯМК-0041» Виктор Новицкий и двое украинских рыбаков вышли из крымского СИЗО.

Москалькова вместе со своей украинской коллегой Ниной Карпачевой решили проблемы временной регистрации, жилья и средств к существованию для украинских моряков. Сейчас граждане Украины находятся в Крыму под подпиской о невыезде. Татьяна Москалькова также отметила, что продолжает переговоры по поводу возвращения домой крымчанина, капитана «Норда» Владимира Горбаненко.

«В отношении Владимира Николаевича Горбенко возбуждено уголовное дело, и мы считаем его незаконным, необоснованным, подлежащим прекращению», — написала Татьяна Москалькова на странице в Instagram.

«Меня искренне радует, что в вопрос об обмене моряков не вмешиваются излишне «майданутые» украинские политики. Если бы в переговорах решающее слово имели те люди, которые были причастны к захвату «Норда», то они бы легли костьми, чтобы не допустить обмена моряков. Их никоим образом не волнует то, что и Виктора Новицкого, и Владимира Горбатенко дома ждут семьи и друзья, что это живые люди, чьи судьбы ломают такие шароварные патриоты, делая их разменными монетами в своей игре», — также отметил депутат Дмитрий Белик.

Напомним, что уже семь российских моряков с судна «Норд» вернулись в Крым в обмен на освобожденных украинских коллег, а капитан «Норда» пока остается на Украине.