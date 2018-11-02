Украина получит от США 200 тысяч долларов на популяризацию американской культуры

Киев, 2 ноября. Посольство США в Киеве объявило конкурс грантов для популяризации американской культуры на Украине. Бюджет конкурса составит 200 тысяч долларов.

«Все проекты должны быть направлены на популяризацию американской культуры на Украине или освещение американо-украинского сотрудничества в области культуры и искусства», — говорится в документе.

Приоритет будет отдаваться тем проектам, в которых примут участие эксперты и деятели искусства из США. Кроме того, особое внимание будет уделяться долгосрочным проектам, которые предполагают участие малообеспеченных групп населения, а также включают в себя интерактивные образовательные элементы, передает RT.