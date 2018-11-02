Главные новости 2 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 2 ноября.

США планировали «быстро разобраться с Россией», чтобы сконцентрироваться на Китае. Однако их план провалился, заявил израильский аналитик Яков Кедми. Кедми объяснил, почему план США «быстро разделаться» с Россией провалился.

В Совете Федерации прокомментировали заявление Коломойского о «согласовании санкционного списка в Кремле». «Пир во время чумы»: в Совфеде опровергли слова Коломойского о «согласовании санкций» с Порошенко.

ВВС Израиля перестали залетать в воздушное пространство Сирии после уничтожения российского самолета-разведчика Ил-20 17 сентября. «Так долбанет, что ошметки F-16 будут разлетаться»: эксперт объяснил, почему ВВС Израиля перестали летать в Сирию.

Задержание украинскими властями российского судна в порту Мариуполя является истеричной реакцией на санкции, введенные против Киева. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла. Задержание судна из РФ подведет Украину под морской трибунал.

В Совете Федерации пообещали ответить Украине на незаконный арест корабля, перевозившего груз из России в Бельгию. «Киеву никогда не одержать верх»: в Совфеде пригрозили ответить Украине на арест судна в Мариуполе.

Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хантсман рассказал, что был поражен нежеланием россиян идти на договоренности. Американский посол в России назвал черту, удивившую его в россиянах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг обсудил с генеральным секретарем Совета Европы Турбъерном Ягландом «кризисную ситуацию» в организации. «Подвижка в сторону России»: кризис в Совете Европы заставил ПАСЕ вспомнить о Москве.

День народного единства 4 ноября: как отдыхаем в 2018 году, перенос выходных, краткая история праздника, мероприятия, поздравления в стихах. День народного единства 4 ноября: как отдыхаем в 2018 году, история праздника, мероприятия, поздравления.

Константинополь уверен, что Московского патриархата на Украине больше не существует Константинополь объявил, что существование Московского патриархата на Украине закончилось.