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Неандертальцы заразили потомков вирусом ВПЧ

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Неандертальцы заразили потомков вирусом ВПЧ

Вашингтон, 2 ноября. Исследователи из Медицинского колледжа имени Эйнштейна в США установили, что основным источником онкогенного вируса папилломы человека (ВПЧ) являются неандертальцы.  

Ученым удалось выяснить, что именно древний человек наградил своих потомков штаммами ВПЧ HPV16 и HPV18, передающимися половым путем. Данные вирусы, как известно, для женщин опаснее, чем для мужчин, ведь они могут вызвать рак шейки матки.

HPV16 и HPV18 — наиболее онкогенные штаммы. Изолировав частицы HPV16, которым предварительно были заражены подопытыные животные, ученые выяснили, что, по всей видимости, ВПЧ начал развиваться еще до перехода к людям.

«Человеческие» папилломовирусы, подсчитали ученые, сформировались при этом около 600 тысяч лет назад.

Автор: Федор Веснин
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