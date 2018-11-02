Неандертальцы заразили потомков вирусом ВПЧ

Вашингтон, 2 ноября. Исследователи из Медицинского колледжа имени Эйнштейна в США установили, что основным источником онкогенного вируса папилломы человека (ВПЧ) являются неандертальцы.

Ученым удалось выяснить, что именно древний человек наградил своих потомков штаммами ВПЧ HPV16 и HPV18, передающимися половым путем. Данные вирусы, как известно, для женщин опаснее, чем для мужчин, ведь они могут вызвать рак шейки матки.

HPV16 и HPV18 — наиболее онкогенные штаммы. Изолировав частицы HPV16, которым предварительно были заражены подопытыные животные, ученые выяснили, что, по всей видимости, ВПЧ начал развиваться еще до перехода к людям.

«Человеческие» папилломовирусы, подсчитали ученые, сформировались при этом около 600 тысяч лет назад.