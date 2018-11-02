Тимошенко: Ответные санкции РФ разоблачили коррумпированные власти Украины

Киев, 2 ноября. Список ответных ограничительных мер России разоблачил коррумпированных украинских чиновников, в число которых вошел и глава государства Петр Порошенко, об этом заявила кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Эта грязная стратегия президента, которая говорит о том, что он якобы патриот, единственный спаситель Украины, а остальные — «рука Кремля», разрушилась», — сказала Тимошенко.

Предприятия Roshen, принадлежащие Порошенко, не вошли в список Кремля. Другие же фамилии в списке спецмер РФ внесли по понятным причинам. По словам Тимошенко, попавшей в список контрмер РФ, ей нечего бояться, ведь кроме «возрождения Украины» других дел она не ведет.

Кандидат в президенты Украины порекомендовала гражданам проанализировать список контрмер, чтобы выявить глубоко коррумпированных чиновников.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об ответных ограничительных мерах против Киева. Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывоз капитала из России. В правительстве РФ отметили, что санкции направлены исключительно против украинских чиновник, народ же не ощутит влияния контрмер РФ.