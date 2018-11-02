Возможно, Ходорковский или более серьезная структура: против России готовится новая провокация

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось обращение некоего Евгения Шабаева (называющего себя «ветераном чеченских и донбасских» войн) к прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда. Мужчина рассылает документ российским военным экспертам и политологам в надежде на то, что они поставят под ним свою подпись.

В самом документе Шабаев, ссылаясь почему-то на статью 15 Римского статута Международного уголовного суда, просит прокурора Бенсуда возбудить уголовное расследование против России и руководителей частных военных компаний из-за «преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда».

«Ветераны российских ЧВОК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах в Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки. При этом россияне воюют за рубежом в статусе «добровольцев» и без официального признания со стороны российского государства. (В марте 2018 года в правительстве России законопроект о легализации ЧВОК назвали антиконституционным)», — пишет автор обращения.

В своем заявлении Шабаев утверждает, что добровольцев якобы лишают правового статуса намеренно, из-за чего последние не получают положенной ветеранам поддержки со стороны государства, но при этом преследуются по закону о наемничестве.

«При этом состоящие из «нелегалов» подразделения («ЧВК Патриот», «ЧВК Вагнер» и др.) и аффилированные с ними компании… заключают соглашения о золото- и нефтедобыче на международном уровне и получают концессии в результате официальных межправительственных переговоров», — продолжает «ветеран».

«Неравнодушный» Шабаев пишет, что россиян якобы обманывают и фактически вывозят с территории России для «постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях» — именно по этой причине международный суд должен разобраться в ситуации и наказать всех причастных, заявил «ветеран».

Для того, чтобы получить поддержку, мужчина рассылает обращение известным военным экспертам, политологам и даже журналистам. Одним из таких людей стал военный обозреватель и полковник запаса Александр Жилин. Инициативу Шабаева по понятным причинам он не поддержал и отказался подписывать документ.

«Да, мне звонили, в двух словах объяснили, что, дескать, обижают людей, не выплачивают деньги, не лечат и вообще пускают на пушечное мясо. Если люди типа Шабаева собираются защищать кого-то, то надо также разобраться: а вы-то сами находитесь в правовом поле? Вы к кому собираетесь обращаться? Ну, вот я им говорю: работайте открыто в России, приглашайте прокурора, Следственный комитет, МВД и выступайте. И что первым скажет прокурор? Он скажет: «Господа, давайте начнем с того, что вы сдадите паспорта, и мы начнем разбираться, кто из вас и где был, и на каком основании», — комментирует ситуацию Жилин.

Собеседник ФАН подчеркивает, что само обращение, написанное на имя прокурора международного уголовного суда, говорит о нечистой игре со стороны «ветеранов», якобы составивших обращение. По мнению Жилина, «больше попахивает очередной провокацией».

«Почему именно международный суд? Причем здесь международный суд? Условно говоря, мне сосед набил морду, — и что я, после этого поеду жаловаться в Брюссель? Глупости какие-то. А если учесть, что международный суд сейчас, во время информационной и уже чуть ли не третьей мировой войны выполняет политические и информационные функции, начинает озвучивать якобы «подтверждения» того, что Россия — это «террористическое государство», что ее «наемники» действуют по всему миру, «творят, что хотят», — и понеслась волна. Вот это я считаю недопустимой и провокационной работой против России и ЧВК. Поэтому я не буду подписывать никаких обращений», — продолжает эксперт.

Более того, военный аналитик и политолог допускает, что за самим Шабаевым могут стоять более сильные структуры, основной целью которых является дискредитация Российской Федерации на мировой политической арене.

«Складывается ощущение, что за этим стоит один господин, люди которого ездили в ЦАР и там пытались что-то расследовать. Я говорю про Ходорковского. Вполне может быть и такое, потому что там работа не прекращается ни на минуту, ни на секунду. Я вообще даже не исключаю более серьезные структуры, которые могут быть в этой теме задействованы. В последнее время мы часто произносим аббревиатуры ЦРУ, МИ-5, МИ-6. Но речь идет не о том, что действуют сами ребята из англосакских спецслужб, — они нанимают всяких Ходорковских, которые и занимаются провокациями», — заключил аналитик.

С Александром Жилиным согласен главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко, который в разговоре с корреспондентом ФАН заявил: совершенно очевидно, что именно Михаил Ходорковский лоббирует принятие закона о ЧВК в России.

«Россия ввела в мировую практику аналог ЧВК: когда люди воюют не за деньги, а защищают свои интересы и интересы своих братьев, то есть борются за идею. Вряд ли добровольцев в Донбассе можно назвать представителями ЧВК», — заключил Руслан Осташко.

Ходорковский же хочет опираться не на государство, а на частные вооруженные формирования.

«Нужно ли нам это внутри России? Однозначно нет. Внутри нашей страны право на применение силы есть только у государства, и, в принципе, государство справляется со своими обязанностями достаточно хорошо. Необходимости в ЧВК внутри РФ нет», — подчеркнул он.

Он также указал, что не существует международной законодательной базы, которая бы регулировала деятельность ЧВК. А все информационные спекуляции и инсинуации в медиа — это не более чем попытка лить воду на мельницу под названием «ЧВК Вагнера» и на российских добровольцев, которые, по мнению либеральных СМИ, успели уже повоевать и в Сирии, и в Донбассе, и в ЦАР — куда, кстати, посылал Ходорковский своих журналистов.

«Сейчас Ходорковский, видимо, подумал, что медийная почва уже подогрета, зерна засеяны, и теперь пришла пора получать первые плоды. Для этого он начинает какие-то юридические процедуры. Если в европейском парламенте будет подниматься вопрос о российских гражданах-участниках ЧВК, то эта тема будет рассматриваться в том ключе, что в России нет подобного закона, и что он необходим. Для меня логика очевидна: это — абсолютнейшая провокация. Самой проблемы ЧВК и отсутствия закона, регулирующую их деятельность, не существует», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, 30 июля в Центральноафриканской Республике были убиты граждане России Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Их наняли сотрудники «Центра управления расследованиями» (ЦУР), созданного Михаилом Ходорковским. Как сообщалось, журналисты ЦУР прибыли для съемок документального фильма о работе российских военных инструкторов, которые действуют в ЦАР по договору с ООН, однако они не стали получать журналистскую аккредитацию и имели статус туристов. Так как россияне не ставили местные власти в известность о своем прибытии, правительство в Банги не обеспечивало прибывшим должного уровня безопасности, и поездка закончилась трагедией.

Известно также, что группа журналистов ЦУР на территории Центральноафриканской республики не стала вступать в контакт с российскими военными инструкторами, а вместо этого предприняла крайне рискованное путешествие без охраны в район страны, практически не контролируемый армией. Поездка стала для Радченко, Расторгуева и Джемаля роковой, при этом точная цель их осталась известной только руководству ЦУР Ходорковского.