Путин назначил нового посла в Таиланде

Москва, 2 ноября. Президент РФ Владимир Путин распорядился отправить в отставку посла России в Таиланде Кирилла Барского. Дипломата также освободили от должности постоянного представителя РФ при Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Новым послом в Бангкоке и постпредом РФ при ЭСКАТО станет Евгений Томихин. Указ о его назначении уже подписан президентом.

«Назначить Томихина Евгения Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Таиланд и постоянным представителем РФ при ЭСКАТО в Бангкоке, Королевство Таиланд, по совместительству», — говорится в документе, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, что ранее Евгений Томихин работал послом по особым поручениям министерства иностранных дел РФ в Китае. Причины осуществления кадровых перестановок не уточняются.