Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин назначил нового посла в Таиланде

45
0 Оставить комментарий

Путин назначил нового посла в Таиланде

Москва, 2 ноября. Президент РФ Владимир Путин распорядился отправить в отставку посла России в Таиланде Кирилла Барского. Дипломата также освободили от должности постоянного представителя РФ при Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Новым послом в Бангкоке и постпредом РФ при ЭСКАТО станет Евгений Томихин. Указ о его назначении уже подписан президентом.

«Назначить Томихина Евгения Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Таиланд и постоянным представителем РФ при ЭСКАТО в Бангкоке, Королевство Таиланд, по совместительству», — говорится в документе, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, что ранее Евгений Томихин работал послом по особым поручениям министерства иностранных дел РФ в Китае. Причины осуществления кадровых перестановок не уточняются.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.