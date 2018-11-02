В Совфеде предложили меры по поддержке молодых матерей в декретном отпуске

Москва, 2 ноября. Работодателей необходимо стимулировать брать на работу женщин, находящихся в декретном отпуске. Комплекс необходимых мероприятий должен быть готов к 2022 году. Об этом говорится в проекте плана по реализации второго этапа Концепции государственной семейной политики до 2025 года.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова отметила, что самая очевидная проблема, с которой сталкиваются молодые мамы — невозможность трудоустроиться на полный рабочий день в первые годы жизни малыша. Именно для этого необходима программа по занятости молодых матерей.

Благосостояние семей, по статистике, резко падает после рождения ребенка. Еще раз с финансовыми затруднениями многие семьи сталкиваются, когда ребенок достигает возраста 1,5 года. Это вызвано действующими нормами системы государственной поддержки: женщина получает ежемесячное пособие в размере 40% от средней заработной платы в течение первых полутора лет декретного отпуска. Следующие 1,5 года молодые мамы получают только ежемесячную компенсацию от работодателя в размере 50 рублей в месяц.

Попова напомнила, что несколько лет назад в стране действовал пакет мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Тогда регионы получали субсидии из средств федерального бюджета и могли направлять их на поддержку молодым мамам. Однако сейчас эта норма не действует.

«В данном случае было бы уместно запустить различные пилотные проекты в регионах. Причем в идеале опробовать стоит не только разные механизмы поддержки семей, но и брать семьи с детьми разных возрастов», — сказала Елена Попова в комментарии «Парламентской газете».

Сенатор отметила, что в этом случае можно будет найти оптимальную модель государственной поддержки, а позже — внедрить ее на территории всей страны.

Повысить конкурентоспособность молодых мам должны и специальные программы повышения квалификации для женщин в декретном отпуске. О реализации этих мер Минтруд и Минпросвещения должны будут отчитаться в мае 2021 года. Сенатор подчеркнула, что женщинам необходимо будет давать возможность попробовать себя в новой освоенной профессии. И вот здесь необходимы меры по стимулированию работодателей.