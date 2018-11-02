Сирия, 2 ноября. Сотрудники ЦПВС доставили гумпомощь жителям пригорода Дамаска Замалка. Два корреспондента курдского интернет-портала ANHA News были убиты в ходе перестрелок на севере Ракки. Курды возобновили аресты в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по опорным пунктам боевиков на границе между Идлибом и Хамой.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): выступит на стороне Турции в ходе предстоящих столкновений с курдами к востоку от Евфрата.

«Исламское государство»1: провело атаку на позиции САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: провоцирует стычки с силами САР на окраинах зоны «Большого Идлиба».

Курды: лишились двух корреспондентов новостного портала ANHA News в ходе перестрелок с турками на севере провинции Ракка; продолжают принудительную мобилизацию в ряды SDF**** в Хасаке.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь жителям пригорода столицы Замалка. Напомним, данные территории были освобождены силами Сирийской арабской армии (САА) при поддержке российских ВКС в марте в ходе военной операции «Дамасская сталь». Боевики незаконных вооруженных формирований были вынуждены капитулировать, после чего всех, кто не пожелал урегулировать свой правовой статус с правительством САР, вывезли в провинцию Идлиб.

Провинция Алеппо

Стало известно, что во время переговоров с боевиками вооруженной оппозиции офицеры армии Турции подтвердили, что новая военная операция против «Демократических сил Сирии» (SDF) пройдет к востоку от Евфрата. Информационный портал Al Masdar News передает, что протурецкие силы «Сирийской свободной армии» (ССА) примут участие в столкновениях с курдскими радикалами на сирийско-турецкой границе. Напомним, на этой неделе глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в скором времени Анкара приступит к созданию буферной зоны на границе с Сирией, поскольку опасается возможных вылазок членов радикальных курдских формирований на территории Турции. Напомним, турецкие ВС относят к числу террористических организаций не только запрещенную во многих странах Рабочую партию Курдистана (РПК), но и Отряды народной самообороны (YPG), а также связанные с ними силы SDF.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (aghiad_alkheder) заявляет о том, что террористы «Исламского государства» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченческих отрядов недалеко от поселения Аль-Гала, расположенного в окрестностях пограничного города Абу-Кемаль. Официальные новостные порталы пока не подтверждали данную информацию. Напомним, боевики террористической группировки активизировали усилия по захвату ранее утраченных территорий после того, как «Демократические силы Сирии» (SDF) заявили о своем отступлении на север Сирии.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести огонь по опорным пунктам джихадистов вооруженной оппозиции в ответ на обстрелы мирных поселений и позиций сил САР. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (aheey555), под ударом артиллерийских дивизионов САА оказались оборонительные сооружения боевиков на окраинах населенных пунктов Ат-Таминия, Ат-Тах и Джарджаназ. Кроме того, снаряды, выпущенные правительственными войсками, пришлись по военным объектам радикалов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» на северо-западе соседней провинции Хама. Напомним, несмотря на многочисленные попытки САА достичь мирного урегулирования конфликта с боевиками, радикально настроенные формирования оппозиции не прекращают провоцировать вооруженные столкновения в демилитаризованной зоне.

Провинция Ракка

Twitter-канал (ameddicleT) передает, что по меньшей мере два корреспондента курдского агентства новостей ANHA News были ранены в результате перестрелки, произошедшей в населенном пункте Мунбатих недалеко от города Тель-Абьяд. Напомним, в данном районе разворачиваются вооруженные стычки между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и войсками Турции. Несмотря на то, что накануне вблизи Тель-Абьяда погиб ребенок десяти лет, противники не прекращают обстреливать позиции друг друга. Напомним, Анкара готовится к проведению полномасштабной наступательной операции к востоку от реки Евфрат, что побудило курдов также приступить к наращиванию боевой мощи в данном районе.

Провинция Хасака

В связи с нехваткой бойцов в преддверии масштабных столкновений с турецкими вооруженными силами курдские отряды продолжили проводить принудительную мобилизацию мирного населения. Как передает в сети Twitter военный источник (A22523), несколько гражданских лиц были арестованы у населенного пункта Тель-Халаф, расположенного юго-западнее Рас-Аль-Айна. Известно, что впоследствии молодых людей направят на фронт, где они будут вынуждены сражаться с армией Турции. Напомним, несмотря на неоднократные акции протеста, устраиваемые населением, курдские радикалы не прекращают насильственную вербовку.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)