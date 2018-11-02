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Экономика

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 12 октября

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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 12 октября

Москва, 2 ноября. Курс доллара на Московской бирже впервые поднялся выше 66 рублей с 12 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 16.22 он составил 66,15 рублей, что на 43 копейки больше, чем во время закрытия торгов. Курс евро поднялся на 0,61% и составил 75,42 рубля. Бивалютная корзина подорожала 70,25 рублей. Валюты укрепляются на фоне снижении фьючерсов на нефть.

Напомним, что фьючерс на нефть марки Brent опустился на 0,43% до 72,58 долларов за баррель.

 

Автор: Денис Коробейников
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