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Нищая, боевая, голодная собака, лающая на РФ: в Киеве объяснили, почему ЕС плюнул на Украину

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Нищая, боевая, голодная собака, лающая на РФ: в Киеве объяснили, почему ЕС плюнул на Украину

Киев, 2 ноября. Европа окончательно «плюнула» на Украину, о чем свидетельствует поведение канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве. Об этом в пятницу заявил бывший начальник охраны экс-президента Украины Виктора Ющенко, бывший министр транспорта Евгений Червоненко.

По его словам, если бы Германия и США хотели остановить войну в Донбассе, они бы действовали по-другому. Саму Украину экс-министр сравнил с голодной собакой, вечно лающей на Россию.

«Они, видимо, поняли, что мы трудно поддаемся реформированию, слишком вороватые и непредсказуемые. Мы остаемся нищей, боевой, вечно голодной собакой, которую надо иногда кормить и жать на болевые точки, чтобы мы гавкали на Россию», — отметил Червоненко, выступая в эфире украинского телевидения.

Чиновник также подчеркнул, что не видит никакого прогресса в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

Напомним, что накануне Меркель посетила Киев и встретилась с президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обсудили ход выполнения минских договоренностей, а также ситуацию с судоходством в Азовском море.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский между тем выразил возмущение в связи с тем, что ни один из украинских чиновников не высказал Меркель претензии по «Северному потоку — 2». Речь идет о строительстве газопровода из России в Германию в обход Украины. Киев выступает против проекта, опасаясь лишиться доходов от транзита российского газа.

Автор: Антон Соколов
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