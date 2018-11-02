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Во всех школах страны: «Юнармия» станет еще масштабнее

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Во всех школах страны: «Юнармия» станет еще масштабнее

Москва, 2 ноября. Приобщиться к движению «Юнармия» со следующего года, вполне возможно, смогут учащиеся всех школ РФ. О том, что в 2019 году патриотическое движение будет представлено во всех российских школах, сообщил начальник военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.  

«Движение должно быть представлено во всех школах страны​​​. Чтобы это произошло, юнармейские мероприятия должны проводиться на высочайшем уровне с максимальным охватом молодежи, в том числе с участием молодежных военно-патриотических объединений и клубов по месту жительства», — сказал Картаполов, который в пятницу принимал участие в заседании главного штаба «Юнармии».

Он подчеркнул, что спустя два года после создания движения можно говорить о том, что процесс становления «Юнармии» завершен. Картаполов напомнил, что уже сейчас «Юнармия» — это самое массовое патриотическое движение в России, а число его участников будет только расти.

Автор: Федор Веснин
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