Вашингтон, 2 ноября. Системы ПРО США на территории Польши и Румынии предназначены для удара по России. Системы с легкостью можно переоборудовать из оборонительных в наступательные, об этом заявил бывших сотрудник Пентагона Абрахам Денмарк.

Денмарк отметил, что преобразование объектов Aegis Ashore в Европе из оборонительных против иранских баллистических ракет в наступательные производится крайне быстро. При наличии у НАТО ракет воздушного и морского базирования системы представляют угрозу для российской обороны.

Прежде подобное преобразование могло сдерживаться Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Однако президент США Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из ДРСМД.

В Москве решение Вашингтона выйти из ДРСМД восприняли крайне негативно. Россия призывает США отказаться от категорического решения и продолжить диалог по сохранению ДРСМД.

Соответствующий проект резолюции Россия подала в первую комиссию Генассамблеи ООН. Однако члены комиссии проект отвергли. Москва намерена и в дальнейшем добиваться сохранения ДРСМД для обеспечения безопасности и ядерного паритета стран.