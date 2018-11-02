Путин предложил восстановить название ГРУ для российской разведки

Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин предложил восстановить название Главное разведывательное управление (ГРУ) для военной разведки страны.

Глава государства выступает в Театре российской армии, где проходит торжественное мероприятие, посвященное столетию Главного управления Генштаба ВС РФ.

Российский лидер поздравил ветеранов и сотрудников службы с наступающим профессиональным праздником — Днем военного разведчика, который отмечается в России 5 ноября, и столетием ГРУ (ныне Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил). Президент подчеркнул, что разведка — неотъемлемая часть воинского дела и ратной науки, так было всегда и везде на протяжении столетий.

«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что российская военная разведка отличается высоким профессионализмом и уникальными возможностями.