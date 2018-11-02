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Путин объяснил, чем грозит рост конфликтного потенциала в мире

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Путин объяснил, чем грозит рост конфликтного потенциала в мире

Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин сообщил, что террористы и радикалы, стремясь распространить свою деятельность на все новые регионы, пользуются ростом конфликтного потенциала в мире.

Так, российский лидер обратил внимание на рост конфликтного потенциала в мире: расшатываются системы международного права, предпринимаются попытки сломать стратегический паритет, в ход идут провокации и откровенная ложь. Все этим пользуются террористы и радикалы, отметил Путин.

По его словам, у террористам не удалось создать такой «плацдарм хаоса и насилия» в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, ранее Путин сообщил, что российская военная разведка отличается уникальными возможностями и высоким профессионализмом.

Автор: Тимур Румянцев
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