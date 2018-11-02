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Путин поприветствовал участниц ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске

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Путин поприветствовал участниц ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске

Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям чемпионата мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе, который проходит в Ханты-Мансийске. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, он рад, что мировое первенство проводится в Ханты-Мансийске, который славится опытом организации «столь представительных спортивных мероприятий».

Глава государства выразил уверенность, что соревнования станут ярким и запоминающимся праздником, а также доставят истинное удовольствие всем любителям этого вида спорта.

«На нынешних соревнованиях предстоит сразиться, без преувеличения, сильнейшим шахматисткам планеты. В ходе отборочных этапов они уже продемонстрировали незаурядные способности, сыграли красивые, захватывающие партии», — говорится в сообщении.

Автор: Дарья Смолина
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