Путин поприветствовал участниц ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске
Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям чемпионата мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе, который проходит в Ханты-Мансийске. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
По словам Путина, он рад, что мировое первенство проводится в Ханты-Мансийске, который славится опытом организации «столь представительных спортивных мероприятий».
Глава государства выразил уверенность, что соревнования станут ярким и запоминающимся праздником, а также доставят истинное удовольствие всем любителям этого вида спорта.
«На нынешних соревнованиях предстоит сразиться, без преувеличения, сильнейшим шахматисткам планеты. В ходе отборочных этапов они уже продемонстрировали незаурядные способности, сыграли красивые, захватывающие партии», — говорится в сообщении.