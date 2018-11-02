Путин поприветствовал участниц ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске

Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям чемпионата мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе, который проходит в Ханты-Мансийске. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, он рад, что мировое первенство проводится в Ханты-Мансийске, который славится опытом организации «столь представительных спортивных мероприятий».

Глава государства выразил уверенность, что соревнования станут ярким и запоминающимся праздником, а также доставят истинное удовольствие всем любителям этого вида спорта.