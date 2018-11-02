Смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy F получили уникальные гибкие экраны

Москва, 2 ноября. Смартфоны Galaxy S10 и Galaxy F от южнокорейского производителя Samsung станут первыми гибкими гаджетами. Уникальный экран Super AMOLED сделает устройства чувствительными к нажатиям и гибкими.

По данным инсайдеров, гибкий экран получит новая линейка Samsung — Galaxy F. Тема не менее уникальные возможности появятся и у флагмана Galaxy S10. Особенность гибкого дисплея заключается в чувствительности к силе нажатия, что обеспечивают интегрированные в экран датчики.

Отмечается, что разработчик внедрил в технологию возможность выбирать желаемые команды при использовании гибкого экрана. К примеру, пользователю достаточно будет сжать смартфон в руке для включения камеры.