Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy F получили уникальные гибкие экраны

54
0 Оставить комментарий

Смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy F получили уникальные гибкие экраны

Москва, 2 ноября. Смартфоны Galaxy S10 и Galaxy F от южнокорейского производителя Samsung станут первыми гибкими гаджетами. Уникальный экран Super AMOLED сделает устройства чувствительными к нажатиям и гибкими.

По данным инсайдеров, гибкий экран получит новая линейка Samsung — Galaxy F. Тема не менее уникальные возможности появятся и у флагмана Galaxy S10. Особенность гибкого дисплея заключается в чувствительности к силе нажатия, что обеспечивают интегрированные в экран датчики.

Отмечается, что разработчик внедрил в технологию возможность выбирать желаемые команды при использовании гибкого экрана. К примеру, пользователю достаточно будет сжать смартфон в руке для включения камеры.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.