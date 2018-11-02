Диас-Канель пригласил Владимира Путина на Кубу | 2 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин и глава Кубы Диас-Канель Бермудес провели переговоры в Москве Владимир Путин и глава республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес провели переговоры в Москве, по итогам которых было подписано совместное заявление об общих подходах в международных делах. На встрече обсуждались состояние и перспективы дальнейшего углубления российско-кубинского стратегического партнерства в военно-технической и других сферах. А также актуальные международные и региональные проблемы. Кроме того, Диас-Канель пригласил Владимира Путина на Кубу в следующем году.

Дмитрий Песков заявил, что Вышинский должен быть освобожден Журналист Кирилл Вышинский должен быть немедленно освобожден, поскольку он был арестован незаконно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос украинских журналистов о перспективах обмена Вышинского. Они обратили внимание на то, что многие люди вышли к посольству Украины в поддержку задержанного. По словам Пескова, украинские правоохранительные органы задержали журналиста фактически за то, что он делал свою работу. Напомним, в ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов.

14 стран подтвердили участие в качестве наблюдателей на выборах в ДНР Более 30 представителей 14 стран подтвердили свое участие в качестве иностранных наблюдателей на выборах главы и парламента Донецкой народной республики, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова. По ее словам, Донецк получил подтверждения об участии на выборах в качестве иностранных наблюдателей от 34 человек. Это только промежуточный результат, и список может расшириться, так как регистрация еще продолжается. Напомним, выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР намечены на 11 ноября. На Украине заявили, что не признают результаты народного волеизъявления.