Портрет Хокинга может появиться на новой британской банкноте

Лондон, 2 ноября. Портрет британского ученого Стивена Хокинга может появиться на новой банкноте номиналом в 50 фунтов. Об этом сообщает британские СМИ.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что банкноты Соединенного Королевства дают возможность отметить вклад великих людей. В настоящее время Банк Англии занимается разработкой дизайна новой банкноты, которая придет на смену нынешней купюре, выпущенной в обращение в 1981 году.

Как сообщает BBС, ученый Стивен Хокинг оказался одним из кандидатов. Он всю жизнь занимался космологией и квантовой гравитацией. Также он уделял много времени изучению «черных дыр». Хокинг являлся автором теории о исчезновении «черных дыр» посредством радиации. Такое явление получило название «излучение Хокинга».Он скончался в марте 2018 года.

Отметим, что кроме него еще одним претендентом является математик и криптограф Алан Тьюринг, который расшифровал код нацистской машины «Энигма», с помощью которой немцы передавали зашифрованные сообщения во время Второй мировой войны.