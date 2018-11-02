Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Портрет Хокинга может появиться на новой британской банкноте

31
0 Оставить комментарий

Портрет Хокинга может появиться на новой британской банкноте

Лондон, 2 ноября. Портрет британского ученого Стивена Хокинга может появиться на новой банкноте номиналом в 50 фунтов. Об этом сообщает британские СМИ.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что банкноты Соединенного Королевства дают возможность отметить вклад великих людей. В настоящее время Банк Англии занимается разработкой дизайна новой банкноты, которая придет на смену нынешней купюре, выпущенной в обращение в 1981 году.

Как сообщает BBС, ученый Стивен Хокинг оказался одним из кандидатов. Он всю жизнь занимался космологией и квантовой гравитацией. Также он уделял много времени изучению «черных дыр». Хокинг являлся автором теории о исчезновении «черных дыр» посредством радиации. Такое явление получило название «излучение Хокинга».Он скончался в марте 2018 года.

Отметим, что кроме него еще одним претендентом является математик и криптограф Алан Тьюринг, который расшифровал код нацистской машины «Энигма», с помощью которой немцы передавали зашифрованные сообщения во время Второй мировой войны.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.