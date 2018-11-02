Названо время запуска «Союза» с космодрома «Куру»

Москва, 2 ноября. В Роскосмосе назвали время запуска ракеты-носителя «Союз-СТ», на которую может распространиться та же проблема, которая привела к аварии 11 октября ракеты «Союз-ФГ». Об этом говорится на сайте госкорпорации.

Согласно данным, запуск ракеты «Союз-СТ» запланирован на 03.47 по московскому времени 7 ноября. Ракета «Союз-2» будет запущена с космодрома «Куру».

Накануне глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов заявил, что очередные запуски ракет семейства «Союз» запланированы на 7 и 16 ноября. По его словам, 16 ноября состоится запуск с космодрома «Байконур».

Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту «Союз МС-10» 11 октября. Космонавты смогли эвакуироваться на спасательной капсуле. Причиной аварии стала некорректная работа датчика разделения первой и второй степеней ракеты.